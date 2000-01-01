деревня Щеколдина, Фомищевская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Щеколдина

Фомищевская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам деревни Щеколдина, Фомищевской волости, Вяземского уезда продажи трех участков земли под назван Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3610Щеколдина, д. вл.при колодцах.171925102116

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Фомищевская волость
134ЩеколдиноДеревня1543129147Три ветрян. мельн., две мелочных лавки и винная; ветрян. мельн.

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