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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о наследственном имуществе после смерти крестьянина Ростовского уезда, Борисоглебской волости деревни Тенентино А. М. Зверинцева. 1917–1918 гг. // Гос. архив Ярослав Показать все
Владенная запись дер. Тенентино Борисоглебской волости Ростовского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1016.
Владенная запись лесного надела дер. Тенентино Шулецкой волости Ростовского уезда. 1876–1877 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1017.
Дело по заявлению гр. д. Тепентино Борисоглебской волости о частичном уравнении и переделе земли. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-202. Опис Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7694Терентьино, д. каз.при р. Лиге.22892132
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
236. Тенентино (Течентино), деревня бывшая государственная, при речке Лиге, дворов 8, жителей 40, картоф.-терочн. зав.