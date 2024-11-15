деревня Семейкино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Семейкино

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Мерзлякова деревни Семейкино Панфиловской волости Грязовецкого уезда за оскорбление полицейского урядника нецензурными сл Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Семейкино Панфиловской волости о выдаче ссуды. 1912 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 12660.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3076Семейкино, д. вл.при рч. Снохотопке.28½33½61926

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Панфиловская волость
16СемейкиноРоменник.бывшие помещичьи102839

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Владычинская волость
Семейкино513171деревняРусские19374885

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Брюховский сельсовет
Семейкино 509деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.1919

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248760Семейкинодеревня58°58'с.ш.39°44'в.д.O-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Юровское сельское поселение
19624428446д Семейкинодеревня

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