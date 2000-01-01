деревня Рогозары, Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Рогозары

Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
По прошению крестьянина М. Леушка деревни Рогосары Куйвозовской волости о разделе имущества. 1890 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
По жалобе крестьян д. Рогосары Куйвозовской волости на постановление уездной комиссии об отказе в ссуде на землеустройство. 1914 г. // Центральный государственный историч Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
630Рогозары (Рокоссары), д. вл.при колодцах.52¼23103242

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
М. Еленино с деревнями: Керо, Регосары и Куйвози10Колычев1021025

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Куйвозовская волость
Рогосары д. 564 стан2773 участок12станция Гарболово.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.