сельцо Байгора Федорова, сельцо Байгора Федорова, Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1886) — Familio

Байгора Федорова

Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2734Байгора Федорова (Егоровы), сц. вл.при р. Байгоре.152920145157Завод кирпичный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Пашковская волость
1153. Байгора (Егоровка), деревня бывшая владельческая, при речке Байгоре, дворов 54, жителей 820
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