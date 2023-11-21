деревня Башковка, деревня Башковка, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Башковка

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Покровская волость
Башковка (хутор)11город Орел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291578Башковкадеревня52°54'с.ш.36°08'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Большекуликовское сельское поселение
54647402131д Башковкадеревня
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