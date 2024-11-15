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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1482. Елифановская (Яковлевская), деревня бывшая удельная, при речке Кокшеньге, дворов 18, жителей 126, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3838Елифановская выст.Илезское.Георгиевскийбывшие удельные125326611
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Елифановская 2566выставкаЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 361 км. Летнее: —.65
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275352Елифановская Выставкадеревня60°41'с.ш.43°54'в.д.P-38-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642420131д Елифановская Выставкадеревня