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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Палубники, ф. (Кашица), жит. 19 (9 м. 10 ж.), дес. 300, у. гор. 7 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лида 7 в.
Палубники, л. стор. (Кашица), жит. 6 (1 м. 5 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Палубники, д., жит. 270 (147 м. 123 ж.), дес. 314, у. гор. 8 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Лида 8 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Палубники94
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Палубники66