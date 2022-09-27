Населенное место

Палубники, ф. (Кашица), жит. 19 (9 м. 10 ж.), дес. 300, у. гор. 7 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лида 7 в.

Палубники, л. стор. (Кашица), жит. 6 (1 м. 5 ж.), дес. 1, раз. см. пред.