село Великие Кошарища, Житомирська область (на 2018) — Familio

Великие Кошарища

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1905 г. Дела по определению чиншевых прав на земельные угодья. Жителей деревни Кошарищи, Коростышевской волости Радомысльского Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Коростышевская волость
Кошарищи дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7140Великі Кошарищаселор-н Коростишівськийсільрада Кмитівська

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