село Бородино, село Бородино, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Бородино

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1283Бородино, с. вл.при рч. Асое.15362309310Церковь православная 1. Маслобоень 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Островская волость
357. Бородино, село бывшее владельческое, дворов 76, жителей 715, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Работьковская волость
Бородино (село)9Почтовое отделение Суслово Орловской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
63085Бородиносело52°38'с.ш.35°07'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Бородинское сельское поселение
54612407101с Бородиносело
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