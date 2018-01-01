село Россияновка, село Россияновка, Одеська область (на 2018) — Familio

Россияновка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2701Курпиновка (Елисаветовка), д. вл.при балке Соше.4513348887

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Россияковская волость
700. Россияновка (Штикинова), деревня бывшая владельческая, при балке Рогалевой, дворов 37, жителей 229, волостное правление (уездный город в 55 верстах). В 10 верстах — Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Россияновская волость
деревня Россиянка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Россияновская волость
экономия Мунтян А. М.16513384Россияновка, смежно.
село Россияновка (сельское общество)198178234412

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17658Росіянівкаселоцентр сільської радир-н Захарівськийсільрада Росіянівська
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