село Малое Ишуткино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Малое Ишуткино

Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
799Малая Ишуткина (Салмоедовка), д. каз.при рч. Кузминой.554670237247

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Микушкинская волость
Д. Мало-Ишуткино. Б. госуд. Чуваши и рус. Прав.2459Ключ1405010108313307

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Исаклинский район
56644Малое Ишуткиносело53°54'с.ш.51°45'в.д.N-39-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Исаклинский муниципальный район, Сельское поселение Мордово-Ишуткино
36616412106с Малое Ишуткиносело

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