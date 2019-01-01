деревня Акулово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Акулово

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1447Акулова, д. вл.при рч. Среднике.483459388357

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дубровская волость
538. Акулова, деревня бывшая владельческая, при речках Середнике и Мильчусе, дворов 112, жителей 693

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дубровская волость
Акулово дер.2208при р. Серединке85294327621105483ДубровкаОтхожие промыслы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
329760Акуловодеревня54°32'с.ш.41°07'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Тырновское сельское поселение
61658484111д Акуловодеревня

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