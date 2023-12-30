деревня Воронина, Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Воронина

Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земельные планы Ремедской волости д. Воронина. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 825.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1409Воронино, д. каз.при р. Ремде.506231011

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ремедская волость
Воронино д. 513 стан3416 участок2почтово-телеграфное отделение Полна.

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