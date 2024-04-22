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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1208Болтино (Знаменское), с. вл.при р. Кададе.351349199209Церковь православная 1. Заводов 2. Мельница 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Болтино31Мар. Ник. Овсянникова и Пел. Анд. Иванова141440
С. Болтино34Агр. Вас. Селивачева52121
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
616. Болтино (Знаменское), село бывшее владельческое, при реке Кададе, дворов 70, жителей 397, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, шко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48109Болтиносело52°58'46°08'N-38-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56631404106с Болтиносело