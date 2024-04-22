село Болтино, село Болтино, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Болтино

Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1208Болтино (Знаменское), с. вл.при р. Кададе.351349199209Церковь православная 1. Заводов 2. Мельница 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Болтино31Мар. Ник. Овсянникова и Пел. Анд. Иванова141440
С. Болтино34Агр. Вас. Селивачева52121

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Болтинская волость
616. Болтино (Знаменское), село бывшее владельческое, при реке Кададе, дворов 70, жителей 397, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, шко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Камешкирский район
48109Болтиносело52°58'46°08'N-38-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Камешкирский муниципальный район, Сельское поселение Большеумысский сельсовет
56631404106с Болтиносело
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