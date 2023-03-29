посёлок Новополье, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Новополье

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Алгасовская волость
19Новополье, поселок1922Русских: 5. Прочих: —. Всего: 5.1313265925Ягодная, Ряз. губ.: 25.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
996Новопольепосёлок53°41'с.ш.41°16'в.д.N-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Муравлянское сельское поселение
61640448161п Новопольепоселок

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