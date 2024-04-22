село Першотравневое, село Першотравневое, Одеська область (на 2018) — Familio

Першотравневое

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2376Спиридоновка (Кромидова), д. вл.при рч. Малом Аджалыке.3528154841

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Антоно-Кодинцовская волость
548. Спиридоновка (Крамидова), деревня бывшая владельческая, при Тилигульском лимане, дворов 24, жителей 129, лавка, паров. мльн.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Антоно-Кодинцевская волость
деревня Спиридоновка (Константиновка, Кремидова) (сельское общество)4385132217

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17095Першотравневеселоцентр сільської радир-н Лиманськийсільрада Першотравнева
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