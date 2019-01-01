деревня Софьевка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Софьевка

Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1098Софьинка, д. вл.при колодцах.9950155357

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Черновская волость
Д. Софьевка. Б. помещ. Рус. Прав.3944Р. Куртамак79981342128175

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинель-Черкасский район
57843Софьевкадеревня53°18'с.ш.51°13'в.д.N-39-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинель-Черкасский муниципальный район, Сельское поселение Кротовка
36620444106д Софьевкадеревня

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