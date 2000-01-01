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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об обращении в другой вид угодий лесной почвы в даче «Треть пустоши Шебуниной» Панфиловской вол. Рыбинского уезда, принадлежащей крестьянину деревни Шачево Поречской Показать все
Дело об обращении в другой вид угодий лесной почвы площадью 17 десятин в пустоши Шабаниха Рыбинского уезда, принадлежащей крестьянину деревни Шачево Поречской вол. Бежецк Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1996Шачево, д. вл.при колодцах.3683897117Часовня 1.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
66Шачево67¾
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111470Шачеводеревня58°03'36°22'O-37-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604437246д Шачеводеревня