хутор Вилкукрогс, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Вилкукрогс

Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
86ВильциндеревняБерзовка, речкаКрейцбургского, лютеранскогоРушендорфскому сельскому обществу2

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Krustpils pagasts
Vilkukrogsagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=49584

Мы используем куки для улучшения работы сайта.