деревня Пасынки, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Пасынки

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сморгонская волость
Пасынки, д., р. б. наз, жит. 73 (37 м. 36 ж.), дес. 82, у. гор. 43 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Сморгонь 11 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Синьковский сельсовет
д Пасынки43

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Синьковский сельсовет
д. Пасынки22

Мы используем куки для улучшения работы сайта.