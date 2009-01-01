деревня Кремушевка, Новогрудский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Кремушевка

Новогрудский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Докудовская волость
Кремушовка, одн. (Минко), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 28, у. гор. 38 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Неман 14 в.
Кремушовка, з., жит. 22 (12 м. 10 ж.), дес. 36, у. гор. 38 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Неман 31 в.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Вселюбская волость
Крамушевка, деревня172812732010

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Новогрудский район, Петревичский сельсовет
д Кремушевка22

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Новогрудский район, Петревичский сельсовет
д. Кремушевка19

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