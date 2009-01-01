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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кремушовка, одн. (Минко), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 28, у. гор. 38 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Неман 14 в.
Кремушовка, з., жит. 22 (12 м. 10 ж.), дес. 36, у. гор. 38 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Неман 31 в.
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Крамушевка, деревня172812732010
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кремушевка22
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Кремушевка19