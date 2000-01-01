Муравьево
Сямженский район, Северный край (на 1931)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению бессрочно отпускных рядовых С. М. Воронова д. Муравьево Рубежской вол. Кадниковского уезда, П. А. Шашкова Сольвычегодского уезда Черевковской вол. Холмов Показать все
Дело по прошению крестьян д. Муравьева Рубежской вол. Кадниковского уезда о составлении незаконного договора о наделении землей в их деревне солдата Воронова. 1872–1878 г Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Муравьево Рубежской волости Кадниковского уезда Филиппа и Михаила Муравьевых об отобрании у них расчищенной земли соседями. 1892 г. // Гос. а Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1716Муравьево (Толстик)СлободскоеГеоргиевскийбывшие государственные1101061717
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Муравьево (Толстик) 4654деревняЗимнее: 11 км. Летнее: 11 км.Зимнее: 32 км. Летнее: 32 км.Зимнее: 150 км. Летнее: 150 км.1010