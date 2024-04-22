деревня Сухочева, деревня Сухочева, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сухочева

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
565Сухочева 1-я, д. вл.при колодцах.71061719

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Зарецкая волость
Сухочева 1-я (деревня)8Город Болхов
Болховский уезд, Локонская волость
Сухочева (деревня)6Город Болхов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
291024Сухочевадеревня53°23'с.ш.35°55'в.д.N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Сурьянинское сельское поселение
54604434156д Сухочевадеревня
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