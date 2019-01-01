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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Тихомирове Федоре Андреевиче, крестьянине д. Горели Семендяевской волости Калязинского уезда, Тверской губернии обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1903 г. Показать все
О крестьянине Калязинского уез., Семендяевской вол., дер. Горели, Федоре Андрееве Тихомирове. 1903 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 23. Дело 459.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5202Горели, д. каз.при колодце.2222185067
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
15Горелки251
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
281916Горелидеревня57°17'38°17'O-37-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28622434126д Горелидеревня