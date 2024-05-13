деревня Степаново, деревня Степаново, Псковский уезд, Псковская губерния (на 1860) — Familio

Степаново

Псковский уезд, Псковская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Исповедная роспись Славковского погоста (Славковичи) Псков Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
761Степаново, дер.при колодце.564683729

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Псковский уезд
Сц. Степановка с 10 деревнями и 2 пустошами2Алекс. Александр. Валуев19146
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