посёлок городского типа Колки, Волинська область (на 2018) — Familio

Колки

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Колковская волость
1083. Колки, местечко бывшее государственное, при реке Стыре, дворов 2, жителей 12, (частн. лиц 4176), церковь православная, костел, синагога, 3 еврейских молитвенных дом Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3458Колкиселище міського типуцентр селищної радир-н МаневицькийКолківська селищна рада

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