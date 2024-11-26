хутор Даудзенес Калнс, Rugāju pagasts, Balvu novads (на 2019) — Familio

Даудзенес Калнс

Rugāju pagasts, Balvu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Люцинский уезд, Боловская волость
61Старое ДауздинофольварокколодецБоловского, лютеранскогоДрагуну, мещ. , лют.6

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Rugāju pagasts
Daudzenes Kalnsagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62367

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