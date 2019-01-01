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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о постройке часовни при церкви села Лазарцево-Фомино Ивашевской волости Ростовского уезда. 1902 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 80. Опись 1. Дело 1735.
Дело о возврате денег крестьянину с. Лазарцево-Фомино Ивашевской волости Ростовского уезда Гавриле Ивановичу Тюрину, внесенных за крестьянина Семена Шуткина в уплату капи Показать все
По жалобе гр. с. Лазарцево-Фомино Ивашевской вол. Ивана Степановича Мошенина о землепользовании. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись Показать все
Дело об отмене приговора крестьян села Лазарцево-Фомино Ивашевской волости от 19 августа 1908 года о разрешении крестьянке Александре Мошениной о продаже собственной земл Показать все
Дело о возвращении земли гражданину с. Лазарцево-Фомина, Ивашевской волости М. Бандорину. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дел Показать все
Дело о поравнении отрубных участков граждан с. Лазарцево-Фомино Ивашевской волости. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1353 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 239. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7202Лазарцево-Фомино, с. вл.при колодцах.352047138190Церковь православная 1.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Лазарцево-ФоминскоеIII. Лазарцево-Фоминское общество30460—Архангельский в Лому приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350774Лазарцево-Фоминосело57°03'39°46'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428116с Лазарцево-Фоминосело