село Лазарцево-Фомино, село Лазарцево-Фомино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Лазарцево-Фомино

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о постройке часовни при церкви села Лазарцево-Фомино Ивашевской волости Ростовского уезда. 1902 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 80. Опись 1. Дело 1735.
Дело о возврате денег крестьянину с. Лазарцево-Фомино Ивашевской волости Ростовского уезда Гавриле Ивановичу Тюрину, внесенных за крестьянина Семена Шуткина в уплату капи Показать все
По жалобе гр. с. Лазарцево-Фомино Ивашевской вол. Ивана Степановича Мошенина о землепользовании. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись Показать все
Дело об отмене приговора крестьян села Лазарцево-Фомино Ивашевской волости от 19 августа 1908 года о разрешении крестьянке Александре Мошениной о продаже собственной земл Показать все
Дело о возвращении земли гражданину с. Лазарцево-Фомина, Ивашевской волости М. Бандорину. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дел Показать все
Дело о поравнении отрубных участков граждан с. Лазарцево-Фомино Ивашевской волости. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1353 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 239. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7202Лазарцево-Фомино, с. вл.при колодцах.352047138190Церковь православная 1.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ивашевская волость
с. Лазарцево-ФоминскоеIII. Лазарцево-Фоминское общество30460Архангельский в Лому приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350774Лазарцево-Фоминосело57°03'39°46'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Исаевское сельское поселение
24609428116с Лазарцево-Фоминосело
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