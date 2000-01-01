село Струмовка, Волинська область (на 2018) — Familio

Струмовка

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Теременская волость
1154. Теремно, село бывшее владельческое, при речке Сиполаевке, дворов 35, жителей 240, волостное правление (уездный город в 5 верстах), церковь православная, питейный до Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2810Струмівкаселор-н Луцькийсільрада Підгайцівська

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