деревня Верхнее Березино, Устюжский уезд, Вологодская губерния (на 1859) — Familio

Верхнее Березино

Устюжский уезд, Вологодская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кировской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Викторовской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11752Калининская верхняя (Березино), д. каз.при колодце.4039½41615

Мы используем куки для улучшения работы сайта.