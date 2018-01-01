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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1073Большая Кондратовка (Кондратское), с. вл.при рч. Большом Куяльнике.212196269258Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
321. Кондратовка, село бывшее государственное, дворов 8, жителей 34, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная. В 8 верстах — ст. ж. д.
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Большая-Кондратовка (сельское общество)125190299489
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17129Велика Кіндратівкаселор-н Подільськийсільрада Качурівська