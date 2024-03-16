деревня Линковщина, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Линковщина

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Перебродская волость
129. Линковщина, деревня бывшая государственная, при озере Ананасенки, дворов 8, жителей 94, волостное правление(уездный город в 49 верстах). В 6 верстах — Перебродье, ме Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Дисненский уезд, Перебродская волость
деревня Линковщина59397049061424902315480596

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
д Линковщина9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
д. Линковщина9

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