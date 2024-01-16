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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Долгое-Поле Глебовской волости М. В. Воробьева с крестьянской девицы села Соломидино М. И. Коняевой 53 руб. убытков от несост Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Долгое-Поле Глебовской волости С. Г. Привезенцева с крестьянской вдовы, той же деревни, И. И. Воробьевой 137 руб. 80 коп. 189 Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Долгое-Поле Глебовской волости С. С. Долгова об укреплении земли на одну душу в его личную собственность. 1913 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3792Долгое Поле, сц. вл.при пруде.151525109118
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4299Долгое Поле деревня23045135128