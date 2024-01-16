сельцо Долгое Поле, сельцо Долгое Поле, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Долгое Поле

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Долгое-Поле Глебовской волости М. В. Воробьева с крестьянской девицы села Соломидино М. И. Коняевой 53 руб. убытков от несост Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Долгое-Поле Глебовской волости С. Г. Привезенцева с крестьянской вдовы, той же деревни, И. И. Воробьевой 137 руб. 80 коп. 189 Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Долгое-Поле Глебовской волости С. С. Долгова об укреплении земли на одну душу в его личную собственность. 1913 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3792Долгое Поле, сц. вл.при пруде.151525109118

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4299Долгое Поле деревня23045135128
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