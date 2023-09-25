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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Подольцы, им. (Корвин-Круковского), жит. 29 (21 м. 8 ж.), дес. 186¼, у. гор. 31 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Подбродзе 27 в.
Подольцы, д., жит. 240 (132 м. 15 ж.), дес. 240,76, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Гиодбродзе 28 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Подольцы136