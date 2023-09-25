агрогородок Подольцы, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Подольцы

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Александровская волость
Подольцы, им. (Корвин-Круковского), жит. 29 (21 м. 8 ж.), дес. 186¼, у. гор. 31 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Подбродзе 27 в.
Подольцы, д., жит. 240 (132 м. 15 ж.), дес. 240,76, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Гиодбродзе 28 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
аг. Подольцы136

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