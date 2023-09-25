Населенное место

Подольцы, им. (Корвин-Круковского), жит. 29 (21 м. 8 ж.), дес. 186¼, у. гор. 31 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Подбродзе 27 в.