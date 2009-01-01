деревня Старые Поддубы, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Старые Поддубы

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Поддубы, д., жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 14, у. гор. 42 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Марцинканцы 40 в.
Поддубы Старые, д., жит. 39 (14 м. 25 ж.), дес. 47, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д Старые Поддубы111

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д. Старые Поддубы59

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