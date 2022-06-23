село Остро-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Остро-Пластиково

Чучковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2972Острое Пластиково, с. вл.при безымянном пруде и колодцах.5212136523589Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Острое и Старое Пластиковы13Люб. Фед. Фон-Эмме2771569
С. Острое Пластиково14Вар. Фед. Вышинская286772

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Остро-Пластиковская волость
1111. Острое Пластиково, село бывшее владельческое, дворов 202, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, винокуренный завод

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Остро-Пластиковская волость
село Острое Пластиково2002618912877284828845732[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Остро-Пластиковская волость
Остро-Пластиково село7861225776787156312559волостн. правл.Церк. кам., зем. шк., куз., просоруш., маслобойня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Чучковский район
916Остро-Пластиковосело54°12'с.ш.41°22'в.д.N-37-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Чучковский муниципальный район, Остро-Пластиковское сельское поселение
61653435101с Остро-Пластиковосело

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