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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2972Острое Пластиково, с. вл.при безымянном пруде и колодцах.5212136523589Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Острое и Старое Пластиковы13Люб. Фед. Фон-Эмме2771569
С. Острое Пластиково14Вар. Фед. Вышинская286772
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1111. Острое Пластиково, село бывшее владельческое, дворов 202, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, винокуренный завод
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Острое Пластиково2002618912877284828845732[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Остро-Пластиково село7861225776787156312559—волостн. правл.Церк. кам., зем. шк., куз., просоруш., маслобойня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
916Остро-Пластиковосело54°12'с.ш.41°22'в.д.N-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61653435101с Остро-Пластиковосело