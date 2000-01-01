деревня Никоновская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Никоновская

Великосельская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянки Сольвычегодского уезда Великосельской вол. д. Никоновской Антроповой об учреждении опеки над имуществом, оставшимся после смерти ее сына В. Ку Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Никоновской Великосельской волости о переделе земли. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 9865.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Пермогорской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8158Никоновская (Никониха), д. каз.при рч. Устьице.1003472018

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Великосельская волость
Никоновская1066

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