деревня Левинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Левинская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Тигинской церкви. Список архивных дел по Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Тигинская волость
626. Левинское, село бывшее удельное, при реке Вожоге, дворов 26, жителей 182, волостное правление (уездный город 166 в.), церковь православная, 3 часовни, школа. В 20 ве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Тигинская волость
деревня Левинская11911583933108433013230653112

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Тигинская волость
10Левинская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Левинского4841102123225160+см.земледелиеотх. зар.река Вожга.Ц.-пр. школа, волостное правление, фельш. п., хлебо-запасный магазин, 2 трг. лав., казенная винная лавка, торжок 1-го марта, смежна с Тигинским пог.
24Тигинский-Николаевский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля44131629160см.+церковная службаземледелие и пчел.река Вожга.Церковь, смежен с деревней Левинской.

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Огибаловская волость
Левинская102327деревняРусские47224110334

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Тигинский сельсовет
Левинская (колхоз,1 пром. зав.,молочн. проп. п.,почт.-тел. аг.,1 мед.-ф. п.,опорная шк. I ст.,ШКМ.)399деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 165 км. Летнее: —.4147

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
35123Левинскаядеревня60°29'с.ш.39°52'в.д.P-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Тигинское сельское поселение
19618452186д Левинскаядеревня

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