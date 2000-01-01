деревня Саблино, деревня Саблино, Николо-Раменская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Саблино

Николо-Раменская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взыскании растраченных общественных денег с бывшего старосты, крестьянина дер. Саблино Николо-Раменской волости Пошехонского уезда Льва Михеевича Шутилова. 1880 г. Показать все
Дело о получении данной на землю, выкупленную крестьянами дер. Саблино Николо-Раменской волости Пошехонского уезда бывшими временнообязанными помещице Марии Ивановне Алек Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Николо-Раменская волость
д. СаблиноIII. Андреевское 2-е общество80 [В Даниловском уезде]153Георгиевский в Шигараше приход [В Даниловском уезде]
пос. Саблино Мал.83Георгиевский в Шигараше приход [В Даниловском уезде]
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