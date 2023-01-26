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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2120Раки (Кутукова), д. мещ.при р. Раке.4025186476
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
811. Раки, село бывшее владельческое, при речке Раке, двор 1, жителей 14, церковь православная, школа, базар по субботам
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Раки село3814при р. Раке24857215722435ЗапольеЦер. кам. 2-х-кл. мин. шк., каз. вин. лавка