деревня Малый Сиуч, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Малый Сиуч

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ульяновской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
121Петровка (Малый Сиучь), д. вл.при рч. Сиуче.4413226776

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
Д. Петровка, Малый Сучь23Праск. Мат. Шармберг3019
Д. Петровка, Малый Сучь23Праск. Мат. Шармберг3019

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Тагаевская волость
334Малый Сиуч, дер., при рч. Сиучке; н. р.4343369499

Мы используем куки для улучшения работы сайта.