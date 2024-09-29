деревня Микулино, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Микулино

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Микулинская волость
363. Микулино (Городище), местечко бывшее владельческое, при речке Ратовечи и озере Глыбае, дворов 84, жителей 498, волостное правление, церковь православная, молитвенный Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ряснянская волость
26Дер. Микулинопроселкеоз. БолотоВейнянск. с. о. 46172190Неклюдовск. пр. 9224

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Оболецкий сельсовет
д Микулино15

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Оболецкий сельсовет
д. Микулино13

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