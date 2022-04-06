Населенное место

Горбы, ок. (Маяковскаго и Прогаров), жит. 27 (16 м. 11 ж.), дес. 600, у. гор. 64 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Воропаево 22 в.