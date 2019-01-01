деревня Хирино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Хирино

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
208Хирино, д. вл.при колодце.128122833

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Подвязьевская волость
Хирино, Зеленки тож деревня65283313814027812129Подвязье
Хирино, Хирина влад. усадьба6529549129Подвязье
Хирино Крюкова влад. усадьба6530325129Подвязье
Хирино Чаплыгина влад. усадьба65319716129Подвязье
Хирино Хрущевой влад. усадьба6532347129Подвязье
Хирино Глебовой влад. усадьба6533336129Подвязье
Хирино Таптыкова влад. усадьба6534112129Подвязье
Хирино Щекутьевой влад. усадьба6543459129Подвязье

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
1506Хиринодеревня54°40'с.ш.39°33'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Тюшевское сельское поселение
61634498136д Хиринодеревня

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