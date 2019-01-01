- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
208Хирино, д. вл.при колодце.128122833
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Хирино, Зеленки тож деревня65283313814027812129Подвязье
Хирино, Хирина влад. усадьба6529—549—129Подвязье
Хирино Крюкова влад. усадьба6530—325—129Подвязье
Хирино Чаплыгина влад. усадьба6531—9716—129Подвязье
Хирино Хрущевой влад. усадьба6532—347—129Подвязье
Хирино Глебовой влад. усадьба6533—336—129Подвязье
Хирино Таптыкова влад. усадьба6534—112—129Подвязье
Хирино Щекутьевой влад. усадьба6543—459—129Подвязье
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1506Хиринодеревня54°40'с.ш.39°33'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634498136д Хиринодеревня