деревня Моржово, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Моржово

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1188Моржово, д. каз. и вл.при ручье.141482928

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Макеевская волость
Моржово деревня1915на тр. Зарайск-Михайловъ157058128491513МакеевоКазен. винная лавка
Усадьба Митюшина1916на тр. Зарайск-Михайловъ112491513Макеево
Усадьба Якушева1917на тр. Зарайск-Михайловъ235491513Макеево
Усадьба Якушева1919224491513Макеево

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