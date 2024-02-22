село Бчара, Галский район (на 2016) — Familio

Бчара

Галский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Пичори, ფიჩორი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гальский район, Пичорский сельсовет
село Пичори2203210863

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Галский район
с. Бчара210863

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