город Кярдла, город Кярдла, Hiiumaa vald, Hiiu maakond (на 2022) — Familio

Кярдла

Hiiumaa vald, Hiiu maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Эстляндская губерния, Гапсальский уезд, Волость Кертель
В одноименном селении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Хийумааский район
город Кярдла4273401

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Hiiu maakond, Hiiumaa vald
Kärdla linnomavalitsuse sisene linn
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