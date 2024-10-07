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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Лойбишки, ф. (Лыщика), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 67, у. гор. 60 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Поречье 41 в.
Лойбишки, вод. мел. (Лыщика), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. ½, раз. см. пред.
Лойбишки, з. (Бутрима), жит. 25 (13 м. 12 ж.), дес. 35, раз. см. пред.
Лойбишки, з. (Павлюкевича), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. ¼, раз. см. пред.
Лойбишки, (кирп. зав.), а. (Романовского), жит. 2(1 м. 1 ж.), дес. ¼, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Лойбишка1
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Лойбишка1