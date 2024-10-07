Населенное место

Лойбишки, ф. (Лыщика), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 67, у. гор. 60 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Поречье 41 в.

Лойбишки, вод. мел. (Лыщика), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. ½, раз. см. пред.

Лойбишки, з. (Бутрима), жит. 25 (13 м. 12 ж.), дес. 35, раз. см. пред.

Лойбишки, з. (Павлюкевича), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. ¼, раз. см. пред.