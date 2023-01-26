деревня Либоровщина, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Либоровщина

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Либеровщина, ус. (Слотвинского), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 1, у. гор. 70 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 37 в., ст. ж. д. Березвечь 31 в.
Либеровщина, д., жит. 91 (44 м. 47 ж.), дес. 131, раз. см. предыдущ.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Парафьяновский сельсовет
д Либоровщина17

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Парафьяновский сельсовет
д. Либоровщина18

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